Problemi col prelievo, donna va in escandescenza e semina panico in banca

Momenti di panico in una banca di via Parigi a Roma. Una donna, dopo aver avuto dei problemi col prelievo al bancomat, è entrata nell’istituto di credito e ha inveito contro il personale, prendendo a calci gli arredi dell’ufficio e seminando il panico tra gli utenti. Una vera furia che ha spaventato i dipendenti che hanno chiamato le Forze dell’Ordine.

Il fatto è accaduto poco dopo le 14.30 di oggi Lunedì 29 Aprile 2024. Per contenere le intemperanze della donna, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia e una ambulanza del 118. I tentativi per riportare la donna alla ragione sono durati un’ora e mezzo. Per la signora la Banca sta valutando di sporgere denuncia.

