Pronti per spacciare cocaina, arrestati due giovani a Guidonia Montecelio

Ad eseguire il servizio di controllo sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, che hanno arrestato in flagranza di reato i due individui stranieri, fortemente sospettati di detenere sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

Nella mattina di Mercoledì, gli Agenti dell’Arma hanno avvistato due individui, dall’aspetto giovane, comportarsi in maniera sospetta nei pressi di un edificio nel quartiere Campolimpido (Guidonia Montecelio). Non appena i sospetti hanno notato la presenza dei militari, hanno tentato di disfarsi di un borsello.

I Carabinieri hanno prontamente deciso di intervenire e fermare i sospetti. Durante una perquisizione accurata, gli Agenti hanno rinvenuto complessivamente 26 grammi di cocaina, suddivisa in 46 dosi già confezionate e pronte per essere commercializzate.

Inoltre, sono stati scoperti due bilancini di precisione e una macchina per sigillare le dosi, nascosti in una cavità ricavata in un pilastro.

È stato anche confiscato il materiale utilizzato per adulterare la droga.

I due individui, senza una dimora fissa, sono stati pertanto arrestati e trasferiti nelle celle di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tivoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli.

Successivamente, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati