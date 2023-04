Prosegue l’accanimento di ladri di appartamenti a Colli Aniene

Non finisce l’accanimento di ladri di appartamenti a Colli Aniene.

L’ultimo furto è avvenuto tra Pasqua e Pasquetta ed ha colpito un altro appartamento al primo piano in Via Angelica Balabanoff i cui proprietari erano andati a passare le feste

I ladri, come in tutti i casi non hanno provato ad aprire la porta blindata bensì si sono arrampicati al primo piano, hanno forzato l’inferriata e la porta finestra, forzate tutte le porte di comunicazione interne che erano state chiuse a chiave e, dopo aver puntellato la porta di ingresso, sono penetrati in casa. Qui si sono messi alla ricerca minuziosa dei soli monili in oro. E, in questa ricerca, hanno tralasciato oggetti anche se di più grande valore, argenterie e collane di perle; evidentemente alla ricerca di una cassaforte e di altri possibili nascodigli, hanno devastato l’intero appartamento fracassando la mobilia e spargendo il contenuto. Sembra sia una caratteristica comune agli altri numerosi furti in zona: i malviventi pur avendo la possibilità di portar via strumenti musicali di grande valore commerciale e computers, non l’hanno fatto preferendo l’oro in quanto più facilmente trasportabile e rivendibile.

Inutile dire che durante la devastazione nessuno dei vicini si è accorto dell’azione delittuosa in atto.

Chi ha visto le condizioni in cui è stato lasciato l’appartamento, ha descritto uno spettacolo tremendo di distruzione.

Alle Forze dell’ordine intervenute, il compito dell’adempimento dei doveri d’ufficio, redigere verbali ed acquisire eventuali registrazioni video.