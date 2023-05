‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ di Ilaria Rossi

L’autrice ha dialogato con Maurizio Mattana, Consigliere e Presidente Commissione Cultura, Scuola e Sport V Municipio di Roma.

Il giornalista parlamentare Mario Nanni ha moderato il dibattito mentre alcuni brani del libro sono stati letti dalla giovane attrice Nicole Rossi.

Il racconto, ambientato a Roma nella zona di Cinecittà, nasce da fatti realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale nell’ambito del Rastrellamento del Quadraro. Questo episodio in particolare diventa un dialogo formativo intergenerazionale in cui sono rappresentati i ruoli ideali di un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi attraverso un ascolto profondo e un’inclusione ciascuno nel mondo dell’altro: l’uno con l’evento biografico vissuto con il Rastrellamento del Quadraro, e tenuto fino a quel momento segreto, l’altra con il vissuto di una ragazza che soffre di attacchi di ansia e che tenta di trovare il suo spazio nella società attuale, quella post covid. I valori della libertà, della resistenza e della resilienza sono al centro di un libro che percorre le vie parallele – una Roma di ieri e una di oggi – che si incrociano in diversi punti con le emozioni e con le cognizioni che si sovrappongono per poi separarsi.

“Questo libro, così come il suo titolo, nasce dalla rivelazione di una persona a me molto vicina su un suo vissuto risalente al 1944 e che ho voluto restituire alla comunità in veste di dono – afferma l’autrice Ilaria Rossi – Questo libro l’ho scritto in pieno covid, in un momento in cui la parola libertà ha assunto un significato importante, esattamente come in tempo di guerra. La libertà è un bene prezioso che dobbiamo imparare a custodire e tramandare nel rispetto degli altri, questo è l’obiettivo con cui ho affrontato la realizzazione di questa mia opera.”

Con la copertina di Zerocalcare e la prefazione della critica letteraria Lia Bronzi, il libro ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ è disponibile in tutte le librerie fisiche e online .

Ilaria Rossi nasce e vive a Roma. Psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa. Appassionata da sempre di letteratura. Ha prodotto diverse pubblicazioni scientifiche ed è curatrice di un personale blog professionale. Ha tenuto numerose docenze, non solo all’interno di Università, sulle tematiche legate alla psicologia. L’attività da psicoterapeuta l’ha condotta, via via, a una scoperta molto profonda dell’esperienza percettiva del vissuto umano, che successivamente è sfociata nella necessità di essere trasformata e messa su carta. Il suo primo romanzo, “La fattoria delle anime” (Edizioni Setteponti, 2021) è stato più volte premiato, con successo di pubblico e critica, in diversi concorsi letterari. La sua opera seconda ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ è risultato Primo classificato al ‘VI Premio Internazionale di Poesia e Letteratura e ArteVisuale Isola d’Elba – Ascoltando i silenzi del mare’.