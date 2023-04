‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ di Ilaria Rossi

I valori della libertà, della resistenza e della resilienza sono al centro del libro Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà? (Edizioni Setteponti, 2023), opera seconda di Ilaria Rossi, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta.

Il libro, ambientato a Roma nella zona di Cinecittà, nasce da fatti realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale nell’ambito del Rastrellamento del Quadraro.

Questo episodio realmente accaduto diventa un dialogo formativo intergenerazionale in cui sono rappresentati i ruoli ideali di un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi attraverso un ascolto profondo e un’inclusione ciascuno nel mondo dell’altro: l’uno con l’evento biografico vissuto con il Rastrellamento del Quadraro, e mai narrato prima d’ora, l’altra con il vissuto di una ragazza che tenta di farsi spazio nella società attuale post covid. Il tempo narrativo, condotto da una voce onnisciente, percorre vie parallele – una Roma di ieri e una di oggi – che si incrociano in diversi punti con le emozioni e con le cognizioni che si sovrappongono per poi separarsi.

Con la copertina di Zerocalcare e la prefazione della critica letteraria Lia Bronzi, il racconto lungo Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà? verrà presentato in anteprima sabato 22 aprile 2023 alle ore 19.00 in occasione del Q44 – Festival della Memoria e della Resistenza al Quadraro, presso l’Osteria Grandma (via dei Corneli 25, Roma). L’autrice Ilaria Rossi dialogherà con Maurizio Mattana, Consigliere e Presidente Commissione Cultura del V Municipio e Paolo Assenza, artista e co – fondatore Spazio Y e Off1c1na.

Il libro sarà disponibile dall’8 maggio 2023 in tutte le librerie e sulle principali piattaforme di e-commerce.

“Alla fine della guerra sembra che gran parte di loro sopravvissero ai campi di lavoro e dopo molti mesi fecero ritorno”

“Perché hai scelto me per svelare ora il tuo segreto?”

“Mi sono sentito ascoltato, compreso e non giudicato”

“Così, la possibilità di sentirsi ascoltati cogliendo il ‘tra le righe’, senza il peso del giudizio, aiuta ad esprimere liberamente il dolore vissuto”

“Sì, ma anche perché mi fido di te!”

“La libertà è un bene prezioso che va sempre accudito come una pianta nel suo terreno. Ed è giunta l’ora di riprendermela!”

“A proposito, nonno sai cosa mi è successo? Sono salita sulla terrazza del mio palazzo, ho guardato giù fino al marciapiede e non ho avuto più le mie spaventose vertigini.”

Ilaria Rossi nasce e vive a Roma. Psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa. Appassionata da sempre di letteratura. Ha prodotto diverse pubblicazioni scientifiche ed è curatrice di un personale blog professionale. Ha tenuto numerose docenze, non solo all’interno di Università, sulle tematiche legate alla psicologia. L’attività da psicoterapeuta l’ha condotta, via via, a una scoperta molto profonda dell’esperienza percettiva del vissuto umano, che successivamente è sfociata nella necessità di essere trasformata e messa su carta. Il suo primo romanzo, “La fattoria delle anime” (Edizioni Setteponti, 2021) è stato più volte premiato, con successo di pubblico e critica, in diversi concorsi letterari.

Presentazione Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà? di Ilaria Rossi

Sabato 22 aprile 2023, ore 19.00

Osteria Grandma (Via dei Corneli 25, Roma)

Informazioni sulla pagina FB dell’evento “Q44 – Festival della Memoria e della Resistenza al Quadraro”