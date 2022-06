Pubblicate graduatorie dell’Estate Romana 2022

Sono state pubblicate le graduatorie del bando “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”, l’avviso pubblico annuale da 2.490.000 euro che quest’anno ha affiancato l’offerta culturale estiva già prevista con il bando triennale 2020-2022 e che è stato pensato in modo specifico per sostenere la ripartenza culturale cittadina dopo le difficoltà segnate dalla pandemia, selezionando proposte culturali a carattere diffuso, coinvolgendo i territori di tutti i Municipi di Roma Capitale.

Sono in tutto 80 i progetti che sono risultati vincitori:

· 62 per la prima sezione “generale”, da 2.250.000 €, relativa alla selezione di attività come spettacoli teatrali, musicali o di danza, performance, proiezioni cinematografiche, eventi di arti visive e incontri culturali e

· 18 per quella – da 240.000 euro – dedicata alla selezione di attività culturali collegate alla celebrazione del Centenario Pasoliniano.

Oltre a questi progetti vincitori ne sono risultati idonei non finanziabili altri 291 (232 per la prima sezione e 59 per la seconda), che potranno essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria.

Investimenti più sostanziosi hanno permesso di costruire un programma più vasto, coinvolgendo molto anche le aree fuori dal centro storico dove si concentra la grande parte dei progetti vincitori. Oltre l’86% dei progetti vincitori sarà, infatti, incentrato in aree fuori dal centro storico.

La graduatoria dell’avviso “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” è pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sitowww.comune.roma.it, nella sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi concorsi” – Struttura “Dipartimento Attività Culturali”