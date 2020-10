Pulcini: “Sono stato rimosso senza alcuna motivazione anche solo umanamente ammissibile”

L’ex Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio V, Dario Pulcini, comunica alla cittadinanza che oggi, venerdì 16 ottobre 2020, a partire dalle ore 19, farà una diretta Facebook sulla sua pagina social per spiegare quanto accaduto e annunciare cosa farà da attivista da ora in poi.

Lunedì 12 ottobre il Presidente del Municipio V, Giovanni Boccuzzi, ha firmato un’ordinanza con la quale revocava la carica conferita il 23 febbraio 2017 a Dario Pulcini come Assessore alle Politiche Ambientali, Parchi, Interventi per il Decoro Urbano, Interventi in Aree di Degrado e Verde Scolastico.

L’atto di revoca conteneva solo un generico riferimento “criticità relazionali”.

E nella sua nota Pulcini precisa: “Alla luce della rimozione dal mio incarico di Assessore del Municipio Roma V da parte del solo Presidente, senza motivazioni che reputo anche solo umanamente ammissibili, vi invito domani alla diretta Facebook che farò per spiegare quanto accaduto e dirvi cosa farò da oggi in poi”.

Pulcini afferma che in questi giorni molti portavoce europei e nazionali, attivisti del Movimento 5 Stelle, associazioni, comitati e realtà territoriali e culturali gli hanno espresso solidarietà, non condividendo la scelta operata dal Presidente Boccuzzi “al quale vengono richieste dovute spiegazioni su questa improvvisa e immotivata decisione. Le stesse associazioni hanno infatti scritto un comunicato, indirizzato al Sindaco Virginia Raggi, nel quale chiedono a quest’ultima la conferma dell’Assessore fino a fine mandato ricordando le battaglie affrontate e vinte da Pulcini in questi anni”.

L’ex Assessore sulla sua pagina Facebook aggiunge: “Approfitto per ringraziare tutti i cittadini, le associazioni, gli amici, i parenti, gli attivisti, i portavoce parlamentari europei e nazionali, nonché i consiglieri capitolini e municipali del Movimento, gli ecologisti di tante parti d’Italia, i dipendenti e dirigenti del Municipio, del Comune di Roma e del Ministero all’Ambiente, per il sostegno e la solidarietà che sto ricevendo in questi giorni.

La mia dedizione per le tematiche ambientali, che porto avanti da 22 anni, non si ferma certo qui: sarà sempre la mia missione di essere umano, che nell’epoca odierna sono convinto debba diventare la missione di ogni persona, per salvaguardare e valorizzare ogni forma di vita sul pianeta”.

Ulteriori delucidazioni saranno fornite da Pulcini oggi, 16 ottobre 2020, alle 19 sulla sua pagina Facebook.