Punisce i bambini dell’asilo nido, con aggressioni e maltrattamenti: maestra sospesa dal servizio per sei mesi

Maltrattava i bambini, con aggressioni verbali e strattonamenti: punizioni incompatibili con i doveri di cura e vigilanza demandati a un’educatrice. Per questo una donna, impiegata in un asilo nido a Roma è stata raggiunta da un’ordinanza interdittiva con cui il Giudice per le indagini preliminari del tribunale capitolino ha disposto la sospensione dal servizio per 6 mesi.

I fatti sono avvenuti in un asilo nido romano, privato ma convenzionato. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione Nuovo Salario insieme al quelli del nucleo operativo della compagnia di Montesacro. I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’educatrice e stamattina hanno notificato l’ordinanza alla donna.

Le indagini sono scattate 5 mesi fa a seguito di un esposto presentato alla procura. Secondo quanto emerso finora dalle indagini la donna, sui 40 anni, non era l’unica a maltrattare i bambini nell’asilo nido in zona Nuovo Salario.

Altre tre educatrici, impiegate nella stessa struttura, infatti, sono state denunciate. Le loro condotte sarebbero state meno gravi di quelle della 40enne, che invece è stata anche sospesa dal servizio.

