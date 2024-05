Il Presidente del Comitato di Quartiere “Largo Beltramelli” Pericle Bellofatto ci comunica che mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 18.30, presso la Libreria Claudiana di piazza Cavour 32, Roma, verrà presentato il saggio “Qatar, l’anomalia di un mondo estraneo”, di Luca Boschetti “un ragazzo del nostro Quartiere, che siamo lieti ed orgogliosi di farvi conoscere, come altri ed altre, in precedenza.

L’opera, dice Boschetti, offre una disamina storica e politica approfondita sul Qatar, con le sue mille contraddizioni e il suo fascino millenario. Dall’era coloniale all’indipendenza e ai suoi molteplici ruoli nel contesto internazionale, l’Emirato è stato attraversato da cambiamenti significativi che riflettono e influenzano il mondo circostante.

Alla presentazione, moderata da Francesco Maria Bonifazi, professore di storia dell’arte e pittore, saranno presenti, oltre all’autore, Josephine Carinci, rinomata giornalista sportiva e Sara Oldani, esperta di geopolitica.

Luca Boschetti, autore del saggio, è un Dottore in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, con un profondo interesse per il Qatar. Ha condotto una ricerca approfondita su questo argomento, evidenziando l’importanza dell’ “hakam” qatariota come mediatore chiave nei contesti internazionali.

“Hakam” è un termine arabo che sta a indicare la capacità di mediazione nei contesti internazionali.

Hakam era un compositore delle dispute nel passato.

Il Qatar è un abile e accreditato mediatore, riconosciuto in tutto il mondo”.

