Quarticciolo, uomo accoltellato in strada: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Nuova esplosione di violenza nella periferia est della Capitale. Nella serata di oggi, sabato 20 giugno 2026, il quartiere del Quarticciolo è tornato a essere teatro di un grave fatto di cronaca nera.

Un uomo è stato brutalmente aggredito e ferito a coltellate nel mezzo della strada, riaccendendo bruscamente i riflettori su un quadrante cittadino già troppe volte al centro delle cronache romane per episodi di degrado e criminalità diffusa.

L’allarme e i soccorsi in via Ostuni

Tutto è iniziato nella prima serata, quando alcune telefonate concitate al numero unico delle emergenze 112 da parte dei residenti di via Ostuni hanno segnalato la presenza di un uomo riverso sul selciato, sanguinante e privo di sensi.

I sanitari del 118 sono confluiti sul posto nel giro di pochi minuti. Dopo aver prestato le primissime e cruciali cure sul posto per stabilizzare i parametri vitali e tamponare le ferite da taglio, l’equipe medica ha disposto l’immediato trasferimento d’urgenza in ospedale.

Corsa contro il tempo: prognosi riservata

Le condizioni del ferito sono apparse immediatamente critiche e disperate. L’uomo, che al momento del ritrovamento non aveva con sé documenti d’identità e la cui nazionalità ed età restano ancora da accertare, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Il paziente è stato immediatamente affidato alle cure dei medici del pronto soccorso e della chirurgia d’urgenza; al momento la prognosi resta strettamente riservata.

Rilievi scientifici e caccia all’aggressore

L’area di via Ostuni dove si è consumato il ferimento è stata immediatamente transennata e isolata per permettere lo svolgimento dei rilievi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Casilina e della Stazione Tor Tre Teste, affiancati dagli investigatori specializzati della Settima Sezione del Nucleo Investigativo.

Gli specialisti dell’Arma hanno setacciato l’asfalto alla ricerca di tracce ematiche, impronte o dell’arma del delitto (probabilmente un coltello a serramanico o un fendente), non ancora rinvenuta.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi investigativa. Tutte le piste restano aperte: dalla violenta lite in strada degenerata nel sangue fino al regolamento di conti legato alle piazze di spaccio della zona.

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