Quartiere Trieste, maxi sequestro di cibo scaduto: multe per oltre 2500 euro

Durante un’operazione volta a contrastare l’abusivismo commerciale e a tutelare i consumatori, la Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato ingenti quantità di alimenti e bevande scadute in un chiosco del quartiere Trieste.

Il blitz degli agenti:

Gli agenti del II Gruppo Parioli, durante i loro controlli nella zona, hanno accertato diverse irregolarità all’interno di un esercizio dedicato alla vendita di prodotti alimentari e bevande varie. In particolare, è stata scoperta la presenza di un’ampia gamma di prodotti scaduti e in pessimo stato di conservazione.

Centinaia di prodotti sequestrati:

Tra i prodotti sequestrati, bevande in lattina e bottiglia, cibi in scatola e barattoli di vetro, salse, cioccolata, burro d’arachidi, sottaceti, marmellate e conserve varie, tutti con date di scadenza ampiamente superate, alcuni addirittura da anni.

La merce non solo era scaduta, ma anche mal conservata, rappresentando un serio pericolo per la salute pubblica.

Sanzioni e segnalazione alla ASL:

Oltre al sequestro, è stata disposta la segnalazione alla ASL competente per le opportune verifiche del caso. Inoltre, il gestore dell’esercizio è stato sanzionato per un importo di oltre 2500 euro.

Non solo per la presenza di cibo avariato, ma anche per il mancato ripristino dello spazio espositivo destinato alla vendita della merce, già oggetto di sanzioni in passato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

