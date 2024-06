Ragazzo di 32 anni trovato morto nella sua sala prove a Talenti

Un ragazzo di 32 anni è stato trovato morto nella sua sala prove privata a Talenti, Roma. La drammatica scoperta è stata fatta questa mattina – 5 Giugno 2024- intorno alle 11:30 da un amico del giovane, che ha immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del III distretto Fidene Serpentara e gli investigatori della scientifica. Secondo i primi riscontri, il corpo del ragazzo non presentava evidenti segni di violenza.

Il medico legale intervenuto sul posto ha ipotizzato una morte naturale, ma le indagini sono ancora in corso per accertare con esattezza le cause del decesso.

La sala prove, situata in un garage privato vicino a piazza Giuseppe Primoli, era in ordine.

L’autorità giudiziaria è stata informata e il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia per fare luce sulla vicenda.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se la morte naturale appare come la pista più probabile.

La salma del ragazzo è stata trasferita all’istituto di medicina legale di zona in attesa di ulteriori accertamenti.

