Raggi nomina Giovanni Mottura presidente e amministratore delegato di Atac

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato il 12giugno 2020 l’ordinanza con cui nomina Giovanni Mottura Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato di Atac.

“Sono certa che Giovanni Mottura saprà portare avanti il percorso di risanamento dell’azienda avviato in questi anni. Ringrazio Paolo Simioni per il prezioso lavoro svolto finora. A Mottura il compito di completare il piano di rilancio di una delle aziende di trasporto pubblico più grandi d’Europa e di proseguire nel percorso tracciato. Atac deve rimanere un’azienda pubblica, sana, rinnovata, in grado di offrire ai cittadini un servizio di trasporto efficiente”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Nel corso della sua carriera professionale, Mottura ha maturato un’importante esperienza nella valutazione di aziende e partecipazioni societarie e nell’amministrazione di aziende. Laureato con Lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1989, dall’ottobre dello stesso anno all’aprile 1993 con la Società di Revisione e Certificazione di bilancio Price Waterhouse ha svolto incarichi presso clienti italiani ed internazionali, tra i quali la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Libero professionista dal 1994, è socio fondatore nel 2014 dello studio Mottura-Tron che svolge attività di consulenza societaria, amministrativo-contabile, di controllo aziendale e di ausilio al contenzioso e alle procedure giudiziarie (in ambito civile e penale), orientata verso clienti nazionali e internazionali. Esperto in diritto penale dell’economia e in amministrazione giudiziaria di patrimoni in sequestro, ha operato presso i principali tribunali italiani. Dall’8 novembre 2019 Mottura è liquidatore di Roma Metropolitane S.r.l., società partecipata “in house” di Roma Capitale.

“Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi per la fiducia. Guardo a questo nuovo impegno in Atac con la stessa visione con la quale ho impostato la gestione di Roma Metropolitane, ispirata al rispetto degli indirizzi del socio e all’interesse primario dell’azienda e dei cittadini. Oggi abbiamo un unico obiettivo: dare alla città di Roma il servizio di trasporto pubblico che merita”, afferma il nuovo presidente e ad di Atac Giovanni Mottura.