Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Raid di furti d’auto al Quarto Miglio: incastrati dalle telecamere, denunciati due giovani

Quattro veicoli sono stati ritrovati e riconsegnati ai proprietari. Decisivi i filmati della videosorveglianza e le banche dati

Redazione - 10 Settembre 2026

Sembravano sparire nel nulla nel giro di poche ore, lasciando i residenti del quartiere Quarto Miglio senza le proprie vetture.

Una serie prolungata di furti d’auto che lo scorso giugno ha destato forte preoccupazione lungo via della Stazione di Torricola e nelle strade limitrofe, nel quadrante sud-est della Capitale.

A chiudere il cerchio sull’ondata di sparizioni sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Quarto Miglio Appio, che hanno denunciato a piede libero un 18enne e una 20enne di origini rom, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Sei colpi a giugno: quattro auto ritrovate e restituite

La ricostruzione investigativa dell’Arma ha permesso di fare chiarezza su un totale di sei vetture rubate nell’arco di poche settimane:

I recuperi: Nel corso delle operazioni di controllo del territorio, i militari sono riusciti a rintracciare e recuperare quattro dei sei veicoli trafugati, riaffidandoli direttamente ai legittimi proprietari.

Le aree colpite: Il raggio d’azione della coppia si concentrava prevalentemente nell’area circostante la stazione ferroviaria di Torricola e gli snodi viari del Quarto Miglio, sfruttando momenti di scarsa spiazzamento o soste prolungate.

Decisive le telecamere e la comparazione fotografica

Per risalire ai presunti responsabili si è rivelata fondamentale l’analisi incrociata della tecnologia presente nel quartiere.

I Carabinieri hanno setacciato ore di registrazioni estratte dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati posizionati lungo le vie d’accesso alla zona.

Mettendo a sistema i movimenti registrati nei frame con i rilievi segnaletici e le immagini presenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, i militari sono giunti all’identificazione dei due giovani.

Il quadro probatorio così ricomposto è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria capitolina per il seguito del procedimento penale.

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