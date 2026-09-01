Raid e deflettori spaccati sulle auto in sosta: tre arresti al Flaminio, a Centocelle nei guai una banda di giovanissimi

Continuano le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma per arginare la piaga dei reati predatori sulle autovetture parcheggiate lungo le arterie cittadine.

Nelle ultime ore le pattuglie dell’Arma hanno fermato due diverse batterie di ladri che agivano tra il quadrante nord e la periferia est della Capitale, portando all’arresto di tre persone ed al deferimento di tre giovanissimi.

L’inseguimento al Lungotevere Flaminio: sbarrata la strada ai ladri in fuga

Il primo episodio si è svolto in prima serata, verso le ore 21, lungo il Lungotevere Flaminio. I militari della Stazione Roma Flaminia hanno adocchiato tre individui — di 27, 28 e 37 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici — mentre puntavano un’auto in sosta.

Dopo aver infranto con forza il deflettore laterale dell’abitacolo, i tre sono riusciti ad accedere al bagagliaio sfilando tre valigie. Compiuto il furto, si sono rapidamente scagliati verso una vettura parcheggiata a poca distanza per darsi alla fuga.

La reazione dei Carabinieri è stata immediata: con un’intercettazione lampo hanno sbarrato la carreggiata ed immobilizzato la banda.

L’intera refurtiva è stata recuperata per la riconsegna ai legittimi proprietari, mentre per i tre indagati il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto a seguito del giudizio direttissimo.

Il colpo notturno a Centocelle: fermati due 15enni e un 18enne

Un secondo blitz è scattato in piena notte, intorno alle 2:30, in via delle Gardenie nel quartiere Centocelle.

Ricevuta una segnalazione tramite il numero unico di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina sono giunti sul posto sorprendendo tre ragazzi intenti a scassinare la portiera di una macchina.

Nonostante un breve tentativo di scatto a piedi, i tre sono stati prontamente raggiunti e identificati: si tratta di due quindicenni (un romano e un giovane di origini straniere) e di un diciottenne originario di El Salvador, tutti denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.

L’autovettura finita nel mirino è risultata appartenere a una società di noleggio, a cui i militari hanno notificato l’accaduto ed i danni riportati dal mezzo.

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