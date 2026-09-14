Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Raid notturno nei garage di Prati: sorpreso a rubare tra i box, scaraventa la bicicletta contro i carabinieri

Incursione in via Oslavia alle 3 del mattino. Un trentottenne incapace di giustificare la presenza di trapani, lame e un magazzino segreto di refurtiva viene bloccato dopo un violento tentativo di fuga

Redazione - 14 Settembre 2026

Il silenzio della notte spezzato dai rumori metallici delle serrande forzate, poi l’arrivo a fari spenti delle pattuglie e la reazione disperata pur di guadagnare la fuga.

È il quadro dell’intervento scattato intorno alle 3:10 della notte in via Oslavia, nel cuore del quartiere Prati, dove i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato in flagranza di reato un trentottenne originario dello Sri Lanka, senzatetto e con diversi precedenti specifici alle spalle.

L’uomo si trova ora in stato di arresto con le pesanti accuse di furto aggravato, ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sorpreso con il bottino: dalle conserve al computer

I militari dell’Arma, posizionati nel quartiere nell’ambito di un mirato dispositivo di contrasto ai reati predatori notturni, sono intervenuti a seguito della segnalazione inoltrata dalla centrale operativa per strani trambusti provenienti dai locali interrati di un condominio:

La scorreria nei box: Una volta giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte il trentottenne mentre era intento a scassinare tre diversi garage. L’uomo si era già appropriato di un computer portatile, di una valigia e perfino di varie confezioni di conserve alimentari stoccate dai proprietari.

La reazione violenta: Alla vista delle divise, l’uomo ha tentato un’estrema sortita scagliando con forza la propria bicicletta contro i Carabinieri nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce lungo le corsie dei box, prima di essere immobilizzato e reso innocuo.

Trapano, lame e il garage-deposito segreto

La successiva perquisizione sul posto e le indagini immediate hanno fatto emergere un quadro ancora più strutturato:

Il kit dello scasso: Addosso al trentottenne sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un trapano elettrico, diversi coltelli e svariati arnesi atti al forcing delle serrature.

Il covo della refurtiva: Gli accertamenti svolti dai Carabinieri nelle immediate vicinanze hanno permesso di individuare un ulteriore box auto, nella disponibilità materiale dell’indagato, trasformato in un vero e proprio magazzino clandestino.

Al suo interno è stato recuperato un ingente quantitativo di materiale di dubbia provenienza, attualmente al vaglio degli investigatori per identificare i legittimi proprietari derubati nelle scorse settimane.

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