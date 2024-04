Rami su auto in sosta in via Sabotino a Prati, danneggiate alcune vetture

Momenti di paura nella serata di ieri Martedì 17 Aprile 2024 nel quartiere Prati, per il crollo di alcuni rami in via Sabotino, a Roma. I rami si sono infatti staccati cadendo su quattro auto in sosta, rimaste danneggiate dal crollo. È il secondo crollo in meno di 24 ore nella Capitale: Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Ira dei residenti: A scatenare l’ira dei residenti della zona c’è la mancata manutenzione del verde. “Questi dovevano essere alberi ornamentali e da frutto – spiega una residente di via Sabotino – e invece sono diventati altifusti. Le radici non riescono a tenere il peso e alla minima folata di vento la pianta crolla”.

