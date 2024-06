Rapina a mano armata in un centro scommesse: 5mila euro di bottino

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno, intorno alle 17:00, un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un centro scommesse in via Baldo degli Ubaldi, a Roma, e ha rapinato 5mila euro.

L’uomo, che agiva da solo, ha minacciato i dipendenti del centro scommesse e si è fatto consegnare il denaro contante prima di fuggire.

Le indagini:

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il rapinatore. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni presenti nel centro scommesse e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le testimonianze:

Secondo le testimonianze, l’uomo era alto circa 1,70 metri, indossava un cappello da baseball e una mascherina chirurgica per coprire il volto.

Era armato di un coltello con cui ha minacciato i dipendenti, che si sono visti costretti a consegnargli il denaro per evitare conseguenze peggiori.

La fuga del rapinatore:

Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. Al momento non si hanno ancora notizie di lui.

