Rapina e minacce in via Marsala: arrestato un 43enne eritreo

Un uomo di 43 anni di origine eritrea è stato arrestato dai Poliziotti del Commissariato Esquilino per rapina aggravata e minacce. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri Mercoledì 29 Maggio 2024 in via Marsala, a due passi dalla stazione Termini.

L’aggressione:

L’uomo ha aggredito un passante, derubandolo dei cinque euro che aveva in tasca e minacciandolo con un paio di forbicine per assicurarsi la fuga.

L’intervento della Polizia di Stato:

Allertati dalla vittima, i Poliziotti del Commissariato Esquilino sono intervenuti sul posto e, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno arrestato il 43enne.

L’arresto e la convalida:

L’uomo è stato arrestato e condotto presso le aule di Piazzale Clodio, dove la Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal GIP la convalida dell’arresto.

