Rapina la farmacia e poi scappa in stazione: arrestato 38enne

Ennesimo episodio di rapina nella Capitale. Un uomo di 38enne romano ha minacciato e rapinato una farmacista di via Rocca Priora, il tutto per una cifra di settecento euro.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e, acquisita la denuncia della farmacista, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale e quelle poste lungo la via e l’ingresso della metro, identificando l’uomo nel 38enne, rintracciato poco dopo in largo di Colli Albani. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

