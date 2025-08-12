Rapina un autista Ncc a Ostiense: arrestata transessuale di 41 anni

Attimi di paura per un autista Ncc fermo in piazzale Ostiense. Nella mattinata di ieri, 11 agosto, il conducente è stato avvicinato da una prostituta che, approfittando di un momento di distrazione, gli ha sottratto il portafoglio.

L’uomo ha subito allertato il 112, fornendo ai poliziotti una descrizione dettagliata della rapinatrice. È scattata così una battuta di ricerca: le volanti dei commissariati Celio ed Esquilino hanno setacciato la zona fino a rintracciare la sospettata in via di Porta Ardeatina.

Identificata come una cittadina brasiliana di 41 anni, la donna è stata arrestata con l’accusa di rapina.

