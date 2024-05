Regione Lazio, Bertucci: “L’ampliamento del Car: il futuro all’insegna dell’eccellenza”

“Il sì della conferenza dei servizi al progetto di ampliamento del Centro Agroalimentare Roma, che andrà a rendere la struttura un Hub di servizi innovativi connessi alle principali attività del centro, conferma l’attenzione di questa amministrazione regionale ai temi dello sviluppo sia delle grandi che delle piccole imprese, dell’agricoltura, del commercio, della crescita dell’attività di filiera ed anche dell’occupazione, con ricadute positive sui territori, in particolare su Guidonia Montecelio, che ha un ruolo importante nel progetto, e sull’intero Nord Est romano, sul quale continua l’attenzione della nostra amministrazione: il futuro del CAR è quello dell’eccellenza, diventando ancora di più punto di riferimento del settore non soltanto per la nostra Regione, ma per l’Italia tutta e l’Europa, il tutto valorizzato dalla via scelta in direzione della sostenibilità e del risparmio energetico.

La lungimiranza del presidente Rocca e il lavoro dell’assessore Righini hanno portato a questo risultato importante: il Car guarda al futuro, e la nostra amministrazione regionale insieme a lui”, spiega Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati