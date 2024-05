Regione Lazio, Rocca annuncia un maxi-piano assunzioni per la sanità: in arrivo 9.699 nuovi operatori

La Regione Lazio ha annunciato quello che ha definito “il più grande investimento sul personale della sanità pubblica degli ultimi venti anni”. Il presidente regionale Francesco Rocca ha presentato ai sindacati il piano di assunzioni 2024-2025, che punta a potenziare l’intero Servizio sanitario regionale e a ridurre il precariato.

Il piano prevede 9.699 assunzioni di professionisti della sanità, con 8.158 nuovi contratti a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 (6.843 assunzioni autorizzate per il 2024 e 1.315 assunzioni aggiuntive in vista del Giubileo 2025), oltre a 1.541 stabilizzazioni previste per l’anno in corso. Questa iniziativa segue le 4.054 assunzioni già approvate nel 2023 (comprese 1.605 stabilizzazioni), portando il totale complessivo a 13.753 nuovi operatori sanitari, per un investimento totale di 661,5 milioni di euro.

Il nuovo personale sarà fondamentale per rendere pienamente operativi gli interventi realizzati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che include 59 Centrali operative territoriali, 35 Ospedali di comunità, 131 Case di Comunità e 298 grandi apparecchiature. Con questa espansione, il Servizio sanitario regionale passerà dai 53.583 dipendenti del 2023 ai 62.662 professionisti entro il 2025, un aumento del 17% rispetto al personale attuale. Questo incremento è essenziale per prepararsi all’accoglienza dei milioni di fedeli attesi in occasione del Giubileo 2025.

Rocca ha sottolineato l’importanza di questo investimento: «Il Servizio sanitario nazionale rappresenta oggi uno degli asset più importanti del Paese. Dal suo buon funzionamento passano la salute dei cittadini e la loro qualità di vita. Ogni giorno migliaia di donne e uomini si svegliano con l’obiettivo di garantire a tutti noi il diritto alla salute. Lo sappiamo bene, ed è per questo che abbiamo deciso di approvare uno dei più grandi investimenti degli ultimi anni sulla sanità pubblica».



