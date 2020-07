Regione Lazio, Ruberti: “Ripartiamo dal cinema all’aperto”

“Abbiamo vissuto dei mesi complicati in cui anche l’esercizio cinematografico ha affrontato serie difficoltà ma ora è il momento della ripresa. Il sottotitolo dell’arena dell’Anec ‘Ripartiamo dal Cinema all’aperto’ è lo slogan perfetto per dare un segnale di speranza in questo momento, perché tutte le attività culturali ritrovino i loro spazi e tutti noi possiamo riconquistare la voglia di vivere insieme la bellezza. Il CineVillage vede il sostegno condiviso di tutte le istituzioni; noi, come Regione, abbiamo voluto contribuire anche nell’offerta con le tante iniziative multidisciplinari in collaborazione con il CONI e con Lazio Youth Card che permetterà anche qui a tanti giovani under 30 di vivere tutta la magia del cinema a un prezzo convenzionato.

L’impegno della Regione Lazio per la ripartenza non si ferma qui: con il comune impegno, alla fine dell’estate, di portare il pubblico nelle sale cinematografiche, stiamo intanto lavorando per anticipare a settembre il bando Lazio Cinema International, ma anche per adottare nuove misure dedicate all’esercizio cinematografico, tra i settori culturali messi più in difficoltà dalla pandemia”.

Così dichiara in una nota il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, nel corso della conferenza stampa di presentazione del CineVillage Arena Parco Talenti.