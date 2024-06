Rifiuta alcol test e aggredisce agenti, arrestato

Ieri mattina intorno alle 08.30, in via Aurelia in prossimità del civico 470, pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio sono intervenute a seguito di un tamponamento che ha visto coinvolte tre vetture.

Uno dei conducenti, in visibile stato di alterazione, è stato invitato dagli agenti ad effettuare l’alcol test, notata anche la presenza all’interno del suo veicolo di una bottiglia di bevanda alcolica quasi finita.

A tale richiesta l’uomo dava in escandescenza, iniziando ad urlare ed aggredendo gli agenti verbalmente e fisicamente, il tutto alla presenza di numerose persone intente ad aspettare l’autobus nonché degli automobilisti che si trovavano in quel momento in transito sulla via.

L’uomo, un tunisino di 39 anni è stato arrestato per oltraggio, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltreché per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito.

Gli agenti aggrediti sono stati medicati presso l’Ospedale San Carlo di Nancy con prognosi di alcuni giorni.

