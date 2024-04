Rinvenuto cadavere di un addetto alla vigilanza a Castel Sant’Angelo

Un tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri Martedì 9 Aprile 2024. Proprio mentre alcuni turisti erano ancora all’interno di Castel Sant’Angelo, in una stanza di servizio in uso al personale, è stato trovato impiccato, a una inferriata, un addetto alla vigilanza. L’allarme è scattato intorno alle 18. A scoprire il corpo dell’uomo, 40enne italiano, è stata una collega.

I gestori del museo hanno subito chiuso gli ingressi, che in quel momento era ancora aperto, e hanno fatto allontanare i numerosi visitatori.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Pietro e del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi.