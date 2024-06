Rione Monti: cibo conservato tra i calcinacci in un seminterrato

Nell’ambito dei consueti controlli su locali pubblici ed esercizi commerciali, gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale, sono intervenuti in un’attività di somministrazione nel Rione Monti, dove hanno riscontrato diverse irregolarità, come il pessimo stato di conservazione degli alimenti, la mancata indicazione dei cibi congelati sul menu e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

utilizzato come magazzino, dove cibi e bevande erano tenuti in maniera promiscua con calcinacci ed altri materiali di risulta, in precarie condizioni igieniche, con tanto di muffa sui muri ed intonaco fortemente deteriorato.