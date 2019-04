“Riqualificare lo spartitraffico Togliatti e tutelare il mercato di Porta Portese est”

“In questi ultimi anni abbiamo presentato una serie di mozioni ed interrogazioni volte a richiedere all’amministrazione grillina la riqualificazione dello spartitraffico centrale di viale Palmiro Togliatti nella parte antistante piazzale Pino Pascali dove da qualche decennio ogni domenica si svolge il mercato di Porta Portese Est che richiama migliaia di persone e fornisce lavoro a circa 500 operatori che vendono merce di qualità a prezzi di convenienza.

“Una zona che, purtroppo, dopo il mancato rinnovo della convenzione alla associazione che curava la manutenzione dell’area, risulta abbandonata e specie negli ultimi anni oggetto del degrado più totale con massiccia presenza di prostituzione femminile e maschile a tutte le ore del giorno e della notte, oltre che pericolosa visto anche il ritrovamento del cadavere di una trans circa un mese fa.

“Dopo l’ennesima nostra richiesta il 23 aprile mattina si è tenuta la commissione capitolina Ambiente nel corso della quale, tra le altre istanze, dopo aver stigmatizzato la solita assenza di esponenti della giunta Boccuzzi, abbiamo chiesto che venga immediatamente attivata una cabina di regia tra i Dipartimenti interessati affinché venga valutato positivamente il progetto di riqualificazione dell’area presentato dalla AGS Porta Portese Est che si farebbe carico dei costi e che prevede la riqualificazione dell’intera area con realizzazione di appositi vialetti, aiuole, panchine, alberi, nonché una zona parcheggio per gli avventori del mercato e per i residenti del quartiere che tra l’altro potrebbero usufruire anche di una area cani adeguatamente attrezzata. Come Fratelli d’Italia non tollereremo più ulteriori ritardi delle amministrazioni pentastellate e tuteleremo in ogni sede le legittime richieste dei cittadini poiché è inaccettabile assistere al declino del mercato e lasciare in stato di abbandono tale vasta area”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.