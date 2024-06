Droga dalla Garbatella a Furio Camillo, in manette tre spacciatori

La Polizia di Stato non fa tregua contro lo spaccio nella Capitale. In poche ore, tre persone sono state arrestate in diverse zone di Roma, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella rete della Polizia un giovane pusher a Garbatella. Gli agenti del Commissariato Colombo hanno fermato un 22enne italiano mentre transitava in via Fernando Colombo.

Nel corso di un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di diverse bustine contenenti circa 51 grammi di hashish e 140 euro in contanti.

La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti ben 4,4 kg di hashish, cocaina, marijuana e ketamina, oltre a 1.400 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Doppio arresto per droga al Commissariato Colombo. Non si è fermata l’attività degli agenti del Commissariato Colombo che, nel corso di un’altra operazione, hanno arrestato un 31enne italiano già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga.

L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un noto assuntore.

La perquisizione dell’appartamento ha permesso di sequestrare altri 14 grammi di cocaina, 600 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Un arresto anche a Furio Camillo. Gli agenti del Commissariato Appio Nuovo, durante un servizio di contrasto allo spaccio in via della Marrana, hanno fermato un 24enne egiziano.

L’uomo, alla guida di un’auto ferma in doppia fila, ha mostrato un atteggiamento circospetto che ha insospettito i poliziotti. La perquisizione ha portato al rinvenimento di 11 grammi di cocaina e 335 euro in contanti.

