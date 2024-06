Rissa al parco dei Caduti: ferito un uomo, graffiata una donna

Ancora violenza al parco dei Caduti della Resistenza a San Lorenzo. Nel pomeriggio di domenica 16 giugno, una lite tra due uomini è degenerata in una rissa che ha lasciato ferito un 42enne e una donna che ha tentato di intervenire.

L’aggressione. Tutto è iniziato con una discussione tra due uomini all’interno del parco. Uno dei due, dopo aver rotto una bottiglia, ha ferito l’altro al dito, lacerandogli i legamenti.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza all’ospedale Umberto I, dove ha ricevuto 4 punti di sutura e una prognosi di sette giorni. Tuttavia, una volta in ambulanza, l’uomo è scappato via, facendo perdere le sue tracce.

Ferita anche una donna. Nel tentativo di dividere i due contendenti, una donna è stata graffiata al volto.

Le reazioni. L’episodio ha provocato l’indignazione dei residenti del quartiere, che sui social network hanno denunciato l’ennesimo episodio di violenza nella zona. La pagina Instagram “Resist San Lorenzo” ha pubblicato video della rissa girati da alcuni cittadini.

Non è il primo caso. Negli ultimi mesi, il parco dei Caduti della Resistenza è stato teatro di diverse risse e aggressioni.

I residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della zona.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙