Rissa con bottiglie e spray al peperoncino sulla Metro A: paura a Barberini

Una violenta rissa a colpi di bottiglie di vetro e spray al peperoncino ha scatenato il panico oggi pomeriggio a bordo di un convoglio della linea A della metropolitana di Roma, fermo alla stazione Barberini.

Erano da poco passate le 15:00 quando, in un vagone diretto verso Anagnina, quattro persone si sono affrontate sotto gli occhi atterriti dei passeggeri.

Un normale viaggio nel cuore della Capitale si è trasformato in una scena da incubo: urla, vetri infranti, un pungente odore nell’aria che ha costretto alcuni viaggiatori a fuggire fuori dal treno.

La rissa, secondo i racconti dei testimoni, è scoppiata improvvisamente e ha visto coinvolti due uomini contro altri due, in uno scontro violento e rapidissimo.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie dei commissariati Castro Pretorio, Esquilino e Trevi, che hanno bloccato due dei presunti partecipanti — entrambi cittadini peruviani — mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi, forse approfittando della confusione.

Gli agenti hanno ascoltato numerosi testimoni, fra cui turisti e pendolari ancora sotto shock. Alcuni di loro hanno riferito che prima della colluttazione vi sarebbe stato un alterco a voce alta, forse legato a un tentativo di borseggio.

Le immagini di videosorveglianza della stazione sono ora al vaglio della Polizia, che non esclude la pista del regolamento di conti tra borseggiatori, possibilità già battuta in altri episodi simili verificatisi nella metro A nelle scorse settimane.

