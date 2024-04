Rissa tra ambulanti a colpi di ombrello al Colosseo

Prima le urla, poi il litigio, e come ultimo la rissa a colpi di bastoni tra i venditori ambulanti davanti al Colosseo. L’accaduto nella mattinata di Sabato 13 Aprile 2024, intorno alle ore 11.40. Quattro i feriti, poi denunciati dalla polizia per rissa aggravata.

Un biglietto da visita preoccupante in vista del Giubileo 2025, con le immagini della maxi rissa rese pubbliche in un video reso noto dal welcome to favelas. Decine di ambulanti che si accaniscono contro due giovani maghrebini, entrambi tunisini.

A richiedere l’intervento alla polizia è stato un soldato impegnato nell’operazione Strade Sicure al Colosseo. All’arrivo degli agenti del commissariato Celio gran parte degli ambulanti coinvolti si erano già allontanati.

Quattro le persone medicate in ospedale e poi denunciate, due cittadini del Bangladesh di 36 e 31 anni e i due tunisini, di 18 e 19 anni. Restano da accertare le cause.

Fonte video Telegram Welcome fo Favelas

