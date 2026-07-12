Rissa tra clochard a Ostia, carabiniere interviene e viene azzannato alla gamba da un pitbull

Doveva essere una delle tante operazioni di routine per riportare l’ordine tra le banchine e i capolinea dei bus, ma si è trasformata in un pomeriggio di sangue e paura.

Un carabiniere è rimasto ferito nel piazzale della stazione di Ostia Lido Centro dopo essere stato azzannato alla gamba da un pitbull, intervenuto in difesa del proprio padrone durante una violenta rissa tra senza fissa dimora.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, sabato, quando al numero unico di emergenza 112 sono giunte numerose e allarmate telefonate da parte dei pendolari in transito, che segnalavano un violento alterco verbale, presto degenerato in scontro fisico, tra alcuni clochard che stazionano abitualmente nei pressi dello scalo ferroviario.

L’aggressione improvvisa durante il blitz

I militari dell’Arma, giunti in pochissimi minuti con le pattuglie della locale stazione, si sono trovati di fronte a una situazione incandescente e hanno cercato immediatamente di fare da scudo, mettendosi in mezzo per dividere i contendenti. Proprio mentre erano in corso le concitate operazioni di fermo e identificazione, la situazione è precipitata.

Il pitbull di grossa taglia, che si trovava accanto a uno dei partecipanti alla rissa, si è improvvisamente sottratto al controllo:

L’attacco fulmineo: L’animale si è avventato contro uno dei carabinieri che stava bloccando il suo proprietario.

Il morso: Il cane ha affondato i denti nella gamba del militare, prima che l’animale venisse faticosamente allontanato.

Il militare ferito è stato subito soccorso dai colleghi e trasportato d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale Grassi di Ostia. Sottoposto a terapia antibiotica e alla sutura delle ferite lacero-contuse all’arto inferiore, il carabiniere è stato dimesso in serata con una prognosi di sette giorni di cure.

Denunciato il proprietario dell’animale

Una volta riportata la calma nel piazzale della stazione, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sul cane e sul suo detentore. Il pitbull è risultato regolarmente registrato all’anagrafe canina e munito di microchip identificativo.

Il proprietario, un cittadino della Bosnia-Erzegovina di 45 anni, con diversi precedenti alle spalle e senza fissa dimora, è stato rintracciato e condotto in caserma.

Al termine degli accertamenti per lui è scattata la denuncia a piede libero per il reato di lesioni personali colpose.

Al contempo, i militari hanno inviato una dettagliata relazione all’autorità sanitaria della Asl competente, che ora dovrà sottoporre il cane a un periodo di osservazione e valutare il percorso di tutela e i provvedimenti di sicurezza previsti dalla legge in questi casi.

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