Rissa tra ubriachi, movida violenta a San Lorenzo

Doveva essere una Domenica di metà Febbraio tranquilla, ma poi qualcosa è andato storto. Un gruppo di cittadini di origine turca erano comodamente seduti ai tavolini di un bar in largo degli Osci, a San Lorenzo, quando hanno iniziato a litigare per banali motivi. Il diverbio, scaturito da qualche bicchiere di troppo, è presto degenerato in una rissa e alcune persone hanno allertato una pattuglia che, impegnata in un servizio durante la movida, transitava in quel momento.

I militari della stazione di San Lorenzo sono intervenuti fermando e identificando i quattro, di età compresa tra i 19 e i 37 anni, che per fortuna non hanno riportato ferite. Sono stati denunciati per rissa ed è stata inviata una informativa in procura.

