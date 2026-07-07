Ristrutturazioni fantasma e crac da 180 milioni di euro: case di pregio e yacht con i soldi dei clienti, maxi-sequestro a Roma

Lasciavano i cantieri a metà, non pagavano i dipendenti e incassavano gli anticipi delle ristrutturazioni edilizie in tutta Italia, accumulando un buco di bilancio da capogiro.

Poi, mentre la società affondava sotto un mare di debiti, svuotavano le casse aziendali per fare la bella vita: alberghi al mare, barche, orologi d’oro e persino diamanti da investimento.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma hanno stroncato un colossale giro di vite finanziario, eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica, colpisce due imprenditori romani accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.

Insieme a loro, altre cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati e hanno ricevuto un invito a comparire per l’interrogatorio preventivo.

Il crac da 180 milioni e la finta crisi aziendale

L’indagine delle Fiamme Gialle copre un arco temporale che va dal 2021 al 2025, anni d’oro per il comparto dell’edilizia e dei bonus statali.

La società finita sotto la lente degli investigatori operava su scala nazionale ed era letteralmente sommersa dalle denunce: clienti imbufaliti per lavori pagati e mai iniziati e maestranze lasciate senza salario.

Travolta dai debiti – per una cifra superiore ai 180 milioni di euro – l’azienda aveva tentato di correre ai ripari presentando al Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, dichiarando uno stato di crisi irreversibile.

Un pianto di miseria che non ha convinto i finanzieri. L’analisi accurata dei flussi bancari e delle movimentazioni sospette ha infatti scoperchiato un sistema di sistematico drenaggio di denaro: i fondi che dovevano servire a pagare i fornitori e a completare i palazzi venivano dirottati su società satellite o direttamente sui conti correnti personali degli indagati, per scopi che nulla avevano a che fare con l’attività d’impresa.

Hotel a Terracina, yacht e diamanti a taglio smeraldo

I soldi sporchi del crac venivano ripuliti nel circuito dell’economia legale attraverso speculazioni immobiliari e acquisti personali di altissimo gradimento.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura, la cassa della società è servita per finanziare:

Un immobile di pregio nel centro di Roma del valore di 1,5 milioni di euro.

Un intero fabbricato destinato ad attività alberghiera a Terracina, pagato 1,4 milioni di euro.

Tre imbarcazioni da diporto (valore circa un milione di euro), che la banda aveva poi messo a noleggio per generare ulteriori profitti illeciti.

Il tesoro nascosto: Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno recuperato e sequestrato in via diretta i “beni di rappresentanza” dei due indagati principali: quattro orologi di lusso e un diamante purissimo con taglio smeraldo, pezzi unici del valore di oltre 200 mila euro.

Il resto del provvedimento (circa 4 milioni) è stato eseguito per equivalente sulle disponibilità finanziarie e sulle quote societarie degli indagati.

Un’operazione che, spiegano dal Comando Provinciale di via Ostiense, mira a tutelare i tantissimi creditori rimasti a secco e i consumatori truffati da una macchina edilizia trasformata in un bancomat privato.

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