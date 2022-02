Ritrovata a Torpignattara anziana scomparsa

Ieri pomeriggio gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno soccorso in via Roberto Malatesta una signora di 89 anni che non riusciva a tornare a casa ed era ovviamente impaurita.

La signora corrispondeva alla descrizione di persona scomparsa diramata in seguito ad una segnalazione effettuata dalla figlia, quindi gli agenti sono riusciti a rassicurarla. Era infreddolita e in difficoltà, anche a causa di alcune patologie pregresse.

Risaliti alla sua identità, il personale ha avvisato immediatamente la figlia che la stava cercando disperatamente.

La donna ha potuto così riabbracciare la madre dopo ore di forte spavento, ringraziando, in lacrime, gli agenti per la premura dimostrata.