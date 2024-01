Roberto Pagan a “La Primula” il 20 gennaio

Sabato 20 gennaio 2004 alle ore 17.00. presso l’Associazione La Primula, in via Covelli 12/14 (Zona Centocelle – fermata Prenestina/Valente tram 14) incontro con il poeta Roberto Pagan e la sua poesia in dialetto triestino.

Introducono Leone Antenone e Maurizio Rossi

Roberto Pagan leggerà poesie dalle sue raccolte “Chissà se ancora” e “Àlighe”

Intermezzi musicali del M* Paula Gallardo Serrao e Nuovo Coro Popolare.