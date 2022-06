Rocca (FDI): “Bene contrasto ai tavolini selvaggi, ma intervenire contro tutte le forme di abusivismo commerciale”

“Siamo stati i primi, insieme alle associazioni di categoria, a chiedere interventi volti al rispetto delle regole e al contrasto di ogni forma di concorrenza sleale, pertanto, siamo contenti della task force della Polizia Locale di Roma Capitale che sta eseguendo controlli e sanzioni sulle occupazioni di suolo pubblico irregolari”.

È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.

“I commercianti – prosegue Rocca – per primi devono comprendere che solo con il rispetto delle regole si può dar vita ad un piano di riorganizzazione delle OSP, dei dehors e dare risposte alle necessità della categoria e della città. Ovviamente ci auguriamo che la Giunta Gualtieri prima di prendere ulteriori iniziative voglia confrontarsi con i rappresentanti delle categorie al fine di conciliare le esigenze di tutti. Roma ha bisogno di vivere e di essere vissuta valorizzando anche le attività come ristoranti e bar.

In tutta questa sta vicenda è necessario fare di più, pertanto chiediamo, con urgenza, al Sindaco Gualtieri di estendere i controlli della task force al contrasto del commercio abusivo in ogni sua forma e luogo, dagli ambulanti abusivi, che ancora oggi si vendono nelle strade del centro, ai i tanti mercatini abusivi sparsi nella città nei quali si vende per di più merce rubata e contraffatta”.

“La lotta all’illegalità – conclude Rocca – deve essere fatta a 360 gradi. Agire sempre e solo nei confronti dei ristoratori potrebbe dare la sensazione che si voglia colpire solamente chi ha una sede fissa, una partita iva, un codice fiscale e un conto in banca, ossia perseguendo la via più facile e lasciando perdere tutti gli altri.

Se l’amministrazione Gualtieri vuole dare un segnale serio e concreto, così come abbiamo chiesto anche attraverso la presentazione di atti nell’Aula Giulio Cesare deve attivare immediatamente una task force per reprimere ogni forma di abusivismo commerciale nella città e chiedere al più presto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza poiché la Polizia Locale. Riteniamo, infatti, che serva un’azione congiunta con tutte le forze dell’ordine al fine di mettere fine ad una situazione inaccettabile sia per chi lavora correttamente sia a tutele dell’immagine della Capitale d’Italia”.