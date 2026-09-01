Rogo improvviso tra le auto parcheggiate: paura a Vigne Nuove

Momenti di paura a Vigne Nuove, dove nella serata di oggi, martedì 1 settembre, un violento incendio si è sviluppato a ridosso di un parcheggio all’aperto, avvolgendo in pochi minuti diverse automobili lasciate in sosta.

Le alte colonne di fumo denso e nero, hanno fatto scattare immediatamente l’allarme alla sala operativa dei caschi rossi.

In zona sono giunti d’urgenza i Vigili del Fuoco con più automezzi per contenere l’avanzata del fuoco ed evitare che il rogo finisse per intaccare altre vetture o la vegetazione circostante.

Per mettere in sicurezza l’area ed agevolare le operazioni di spegnimento ed il successivo sgombero dei rottami, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale appartenenti al III Gruppo Nomentano hanno disposto la chiusura temporanea al transito di via delle Vigne Nuove, deviano la circolazione sul viario secondario.

Sono tuttora in corso le verifiche per accertare le cause da cui si sono sprigionate le prime fiamme.

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