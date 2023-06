Roma. 20° Anniversario Premio nazionale di poesia nei dialetti d’Italia “Ischitella-Pietro Giannone”

In occasione del 20° Anniversario Premio nazionale di poesia nei dialetti d’Italia “Città di Ischitella-Pietro Giannone”, l’UNAR (Unione Nazionale Associazioni Regionali) e l’associazione “Periferie” promuovono un incontro tra il Comune di Ischitella e il Comune di Roma Capitale per ulteriormente sottolineare lo sforzo comune per la tutela delle lingue locali.

Al Premio Ischitella-Pietro Giannone hanno dato un contributo fondamentale alcune personalità del mondo della cultura residenti nella città di Roma quali i compianti Achille Serrao e Giuseppe Gaetano Castorina e gli attuali autorevoli membri della Giuria: Rino Caputo, Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Giuseppe Massara, Cosma Siani, Marcello Teodonio e Vincenzo Luciani, quest’ultimo tra gli ideatori del Premio insieme con Achille Serrao.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede:

Sabato 10 giugno 2023 – ore 11,30, Sala del Carroccio in Campidoglio. Incontro celebrativo tra Roma Capitale e il Comune di Ischitella, promotore del Premio, in collaborazione con l’associazione romana Periferie, tra i più qualificati oggi in Italia e con notorietà anche all’estero.

Saranno presenti e rivolgeranno saluti istituzionali la presidente del Consiglio di Roma Capitale Svetlana Celli ed il Sindaco di Ischitella Alessandro Nobiletti,

Dopo un’introduzione di Antonio Maria Masia, Presidente UNAR svolgerà una relazione di Rino Caputo (presidente della Giuria Premio Ischitella-Pietro Giannone)

Ci sarà poi uno scambio di doni tra Comune di Ischitella e Roma Capitale

Partecipano:

I membri della Giuria del Premio Ischitella-Pietro Giannone: Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Cosma Siani, Marcello Teodonio

Irene Venturo Presidente Associazione Pugliesi di Roma

Il Nuovo Coro Popolare, diretto dal M° Paula Gallardo Serrao

Sabato 10 giugno 2023 – ore 18,30-20,30 presso Terrazza UNAR in via Ulisse Aldrovandi 16

Si svolgerà, condotto da Vincenzo Luciani dell’Associazione Periferie, un reading di poesie e canti nei dialetti d’Italia al quale prenderanno parte poeti di diverse regioni italiane.

Le letture di testi poetici saranno inframezzate con canti delle diverse regioni italiane del Nuovo Coro Popolare di Roma, diretto dal M° Paula Gallardo Serrao e canti popolari del Gargano con il Gruppo Folk “Sangue Mediterraneo”: Luca D’Apolito, Benedetta Castelluccia e Michele Dattoli.

Seguirà un’esposizione di prodotti tipici ischitellani illustrati da Henos Palmisano dell’Associazione Polvere di stelle e una degustazione