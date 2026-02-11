Roma, annuncia il suicidio al medico: irruzione dalla finestra e salvataggio in extremis

Un messaggio inviato via chat, poche parole cariche di disperazione, e poi il silenzio.

È iniziato così un pomeriggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che invece si è concluso con un salvataggio in extremis grazie alla lucidità di un medico e all’intervento coordinato di polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, in zona Prati a Roma.

Il messaggio che ha fatto scattare i soccorsi

A ricevere quelle parole è stata una dottoressa, medico curante della donna. Il testo non lasciava spazio a interpretazioni: la paziente manifestava chiaramente l’intenzione di farla finita.

Senza perdere tempo, la professionista ha composto il 112, fornendo agli operatori l’indirizzo dell’abitazione e tutti i dettagli utili per un intervento rapido. Una telefonata decisiva.

Porta chiusa e nessuna risposta

Le volanti della Polizia di Stato sono arrivate in pochi minuti sotto l’appartamento indicato. Ma davanti agli agenti si è presentato subito un problema: la porta era chiusa dall’interno e, nonostante i ripetuti tentativi di richiamare l’attenzione, nessuno rispondeva.

Temendo che ogni secondo potesse essere determinante, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sotto gli sguardi di residenti e passanti, i pompieri hanno posizionato l’autoscala e raggiunto una finestra dell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a scavalcare il davanzale e a entrare all’interno dell’appartamento.

Il salvataggio e la corsa in ospedale

La donna è stata trovata in forte stato confusionale, ma ancora viva. È stata immediatamente soccorsa dai poliziotti, che l’hanno messa in sicurezza fino all’arrivo dei sanitari.

Il personale del 118, già sul posto, ha disposto il trasferimento urgente al Santo Spirito in codice rosso psichiatrico.

Ora la paziente è affidata alle cure dei medici per ricevere assistenza specialistica e supporto psicologico.

