Roma, blitz antidroga: smantellato punto di spaccio tra Ostia e Ponte Galeria

Un articolato servizio dei Carabinieri ha smantellato diversi punti di spaccio nel territorio di Roma, portando a tre arresti, cinque denunce e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e oltre 46 mila euro in contanti.

L’operazione rientra nelle linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e nelle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività si è concentrata inizialmente in un appartamento di edilizia popolare in via Marino Fasan, identificato come centro di spaccio.

Tre persone — due uomini e una donna tra i 30 e i 62 anni, tutte con precedenti — sono state denunciate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione sono stati trovati residui di cocaina, bilancini di precisione, bustine, carta argentata, 1.740 euro in contanti e un sistema di videosorveglianza abusivo con 12 telecamere, probabilmente usato per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Nel corso dello stesso intervento, altri due romani di 28 e 35 anni sono stati denunciati per possesso di 304,85 grammi di marijuana e 86,7 grammi di hashish. Inoltre, 17 persone sono state segnalate e sanzionate amministrativamente per uso personale di droghe leggere e sostanze sintetiche.

Poco dopo, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di espiazione pena detentiva a carico di un 59enne, condannato a 13 anni di reclusione per ricettazione e riciclaggio, accompagnandolo presso il carcere di Rebibbia.

Non è finita qui: i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno arrestato un uomo di 46 anni e il figlio 25enne, entrambi indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato con un controllo su strada: il 25enne è stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana e hashish, ma i militari hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione.

Il controllo domiciliare ha rivelato un vero e proprio laboratorio della droga: 220 grammi di marijuana essiccata, 140 grammi suddivisi in barattoli, 60 grammi di hashish etichettato “Banana Punch”, 69,5 grammi di hashish in barattolo e una serra indoor con lampade a LED e aerazione, contenente sette piante di marijuana alte tra 35 e 55 cm e due piante essiccate per 187 grammi complessivi.

Nell’abitazione del 59enne sono stati inoltre trovati 46.200 euro in contanti, tutti sequestrati.

