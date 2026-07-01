Roma brucia, pomeriggio di fuoco da Torricola a Castel Gandolfo. Fiamme sui binari: treni bloccati

La morsa dell’estate non dà tregua alla Capitale. Complici le temperature torride e le folate di vento caldo, dalle prime ore del pomeriggio di oggi una raffica di incendi simultanei ha messo a dura prova il comando dei Vigili del Fuoco di Roma, costretto a dispiegare decine di uomini e mezzi in una vera e propria corsa contro il tempo tra diversi quadranti della città e della provincia.

Colonne di fumo denso e nero si sono sollevate nel cielo, visibili da chilometri di distanza, costringendo anche alla sospensione parziale del traffico ferroviario per motivi di sicurezza.

Fronte urbano: l’asse Torricola-Cecchignola

Il primo vero allarme è scattato intorno alle ore 13:00 nel quadrante sud-est della città, precisamente nell’area di Torricola.

Qui le fiamme hanno divorato rapidamente ettari di sterpaglie e campi incolti. I pompieri si sono dovuti schierare a protezione delle infrastrutture per evitare che la lingua di fuoco scavalcasse i confini dei terreni privati.

Meno di un’ora dopo, un secondo e vasto fronte si è aperto poco più a ovest, investendo la zona compresa tra via della Cecchignola, via Vigna Murata e via Riccardo Forster.

Il mix letale di fogliame secco e temperature ben sopra le medie stagionali ha trasformato i prati ingialliti in una polveriera, richiedendo il supporto immediato dei volontari della Protezione Civile per domare i focolai ed evitare che lambissero le arterie stradali.

Allarme a Fiumicino per i container e blocco dei treni ai Castelli

L’emergenza si è estesa rapidamente anche all’hinterland. Dalle 13:30 la squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri è stata dirottata d’urgenza a Fiumicino, all’incrocio tra via Geminiano Montanari e via Idra.

A bruciare sono state alcune colture agricole, ma a ridosso del rogo erano presenti diversi moduli abitativi e container.

Per questo motivo, i soccorritori hanno fatto sfilare in via precauzionale il carro per il rilevamento radiologico e chimico (Nbcr), per escludere la presenza di esalazioni tossiche sprigionate dai materiali stoccati.

Poco dopo le 14:00, il fuoco ha aggredito anche i Castelli Romani, precisamente in via Pian del Lago a Castel Gandolfo. Le fiamme hanno risalito i costoni di vegetazione fitta, rendendo indispensabile l’invio di un’autobotte pesante per rifornire le idropulitrici.

Stop alla ferrovia: Alle 14:25, a causa della vicinanza del fumo e del fuoco alla linea ferroviaria che attraversa la zona dei Castelli, i tecnici della sicurezza hanno ordinato la sospensione immediata della circolazione dei treni per permettere il lancio dei getti d’acqua in totale sicurezza.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o intossicati tra la popolazione. Le sale operative restano tuttavia in massima allerta: le operazioni di bonifica andranno avanti per ore per spegnere le braci sotterranee ed evitare che il vento del tardo pomeriggio possa riaccendere il fuoco.

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