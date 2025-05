Roma Capitale ricorda Marco Causi, Assessore al Bilancio nella Giunta Veltroni e vice sindaco tra luglio e ottobre 2015, venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari l’8 maggio scorso.

Alle 9 il Sindaco Gualtieri accoglie il feretro in Campidoglio, dove alle 10 – nella Sala della Protomoteca – apre la camera ardente, mentre alle 12 è previsto un ricordo pubblico.

“La notizia della scomparsa di Marco Causi è un dolore che condivido con tanti, a Roma e non solo; Marco è stato un grande uomo, economista intelligente e rigoroso, ma anche un servitore delle istituzioni capace, serio, sempre guidato dal senso dell’interesse pubblico.

Come Assessore al Bilancio nella giunta Veltroni ha affrontato sfide complesse con competenza e passione civile, lasciando un’impronta concreta e duratura. A Monique Veaute, alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene va il mio più sentito pensiero” aveva dichiarato il primo cittadino nel giorno della morte di Causi.

