Roma, colpo in un appartamento a Testaccio: arrestati tre ladri georgiani

Blitz dei Carabinieri della Stazione Roma Aventino che, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, hanno arrestato tre cittadini georgiani – di 33, 41 e 48 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici – accusati di furto in abitazione.

Il colpo e l’intervento dei Carabinieri

L’allarme è scattato nella mattina di ieri, quando alcuni abitanti di via Ginori, nel cuore del quartiere Testaccio, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un condominio e hanno allertato le forze dell’ordine.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno subito fermato uno dei tre, che svolgeva il ruolo di palo e tentava di avvisare i complici. Gli altri due, alla vista dei militari, hanno cercato di fuggire con una borsa termica – simile a quelle utilizzate dai rider per le consegne di cibo – insospettendo ulteriormente i militari.

La fuga e l’arresto

Ne è nato un inseguimento a piedi per le strade del quartiere, conclusosi in pochi minuti con il fermo dei due fuggitivi.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato all’interno della borsa gioielli e preziosi per un valore di circa 30.000 euro, appena rubati da un appartamento al quarto piano dello stabile.

Non solo: insieme alla refurtiva, i militari hanno recuperato anche numerosi arnesi da scasso, strumenti utili per forzare porte e finestre.

La proprietaria dell’appartamento, assente per motivi di lavoro, è stata rintracciata e ha subito presentato denuncia-querela. Fortunatamente, ha potuto rientrare in possesso di tutti i suoi beni.

La convalida dell’arresto

I tre georgiani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.

