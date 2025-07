Roma, coltello in mano entra in farmacia per rapinarla: arrestato

Pochi istanti, un coltello in mano e l’illusione di un colpo facile. Ma il 58enne romano – già noto alle forze dell’ordine – non aveva fatto i conti con l’intervento fulmineo dei Carabinieri della Stazione Roma Trionfale, che hanno mandato all’aria i suoi piani.

Tutto è accaduto in pieno giorno, in una farmacia di Piazzale Clodio, dove l’uomo è entrato con passo deciso e volto minaccioso.

In mano stringeva un coltello, e secondo le prime ricostruzioni, avrebbe minacciato il titolare nel tentativo di farsi consegnare l’incasso. L’atmosfera, in pochi secondi, è diventata tesissima.

Ma il destino ha voluto che proprio in quel momento una pattuglia dei Carabinieri fosse nelle vicinanze. Allertati da una segnalazione, i militari sono piombati sul posto.

Alla loro vista, il rapinatore ha abbandonato ogni pretesa di discrezione e ha tentato la fuga a piedi. Inseguito per pochi isolati, è stato raggiunto e bloccato in flagranza.

I Carabinieri gli hanno sequestrato il coltello usato per minacciare la vittima. Ma non è finita qui: una perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire un secondo coltello e alcuni indumenti per il travisamento, elementi che fanno ipotizzare che l’uomo potesse aver pianificato ulteriori azioni simili.

Accompagnato nelle aule giudiziarie di Piazzale Clodio, il 58enne ha affrontato l’udienza di convalida. Il Tribunale di Roma ha confermato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

