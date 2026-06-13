Roma, doppio incendio di sterpaglie: fiamme al Torrino e a Villaggio Prenestino

L’estate romana entra nel vivo e con le prime ondate di calore torna l’incubo degli incendi di vegetazione che assediano i quartieri residenziali.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, la macchina dei soccorsi della Capitale è stata costretta a sdoppiarsi per far fronte a due roghi di sterpaglie divampati quasi contemporaneamente in due quadranti opposti della città.

Il primo allarme rosso è scattato nel quadrante meridionale, nel cuore residenziale dell’Eur-Torrino. Le fiamme sono nate all’interno di un vasto lotto di terreno incolto in via della Grande Muraglia.

Alimentato dal vento e dalla presenza di erba alta e secca, il fronte del fuoco si è allargato in pochi minuti, risalendo le scarpate e arrivando a lambire i giardini e i muretti perimetrali di alcuni condomini.

Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco insieme ai moduli della Protezione Civile, che hanno eretto una barriera con gli idranti per proteggere le palazzine.

Secondo Fronte a Est: Villaggio Prenestino

Mentre i pompieri lottavano contro le fiamme all’Eur, una seconda colonna di fumo si è alzata nella periferia orientale della città, mobilitando i distaccamenti di Roma Est.

A essere colpita è stata la zona di Villaggio Prenestino, nello specifico l’area verde che costeggia via Balsorano. Anche in questo caso, il rogo ha trovato terreno fertile nel fogliame e nel materiale secco accumulato nei terreni non ancora sfalcati.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio: i pompieri sono riusciti a “tagliare” la strada alle fiamme prima che potessero aggredire le villette adiacenti o i parchi pubblici del quartiere.

Il Bilancio: Nessun Ferito

Nonostante la vicinanza ravvicinata del fuoco ai centri abitati in entrambi i quadranti, i direttori delle operazioni di spegnimento hanno confermato che non si registrano feriti, intossicati o danni strutturali alle case.

Le complesse operazioni di spegnimento e la successiva, meticolosa fase di bonifica – necessaria per bagnare lo strato profondo del terreno e spegnere i piccoli bracieri sotterranei che avrebbero potuto far ripartire l’incendio – si sono protratte per alcune ore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza