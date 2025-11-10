Roma, doppio incendio di veicoli in poche ore: paura all’Esquilino e sulla Flaminia

Paura a Roma. Nella mattinata di oggi lunedì 10 novembre, due incendi di veicoli hanno messo in allarme due quadranti della città, senza causare feriti ma provocando disagi e traffico intenso.

Mini Cooper in fiamme all’Esquilino

Il primo rogo è scoppiato alle prime ore del mattino in zona Esquilino, a due passi dalla stazione Termini.

Una Mini Cooper in sosta ha preso fuoco all’improvviso, con le fiamme che hanno interessato rapidamente la parte anteriore dell’auto.

L’allarme è scattato intorno alle 7:30 in via Filippo Turati, all’altezza dell’incrocio tra piazza Manfredo Fanti e via Carlo Cattaneo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo, mentre gli agenti del I gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato tutti i rilievi di rito.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Furgone in fiamme sulla Flaminia: traffico in tilt

Poche ore più tardi, un secondo incendio ha interessato un furgone in transito sulla via Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via di Grottarossa, in direzione Roma Centro. Il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si diffondessero ulteriormente.

Per permettere l’intervento dei soccorsi e la pulizia della strada, il tratto di via Flaminia interessato è stato temporaneamente chiuso e poi ridotto a carreggiata unica, causando inevitabili code e rallentamenti. Anche in questo caso, nessuno ha riportato ferite.

