Roma, fiamme all’Agenzia delle Entrate: palazzo evacuato e dipendenti in strada

Un’improvvisa nuvola di fumo nero che sale dai sotterranei, il suono stridulo degli allarmi antincendio e il fuggi fuggi generale di impiegati e utenti.

È stata una mattinata di grande apprensione quella vissuta oggi, martedì 23 giugno 2026, a Tor Sapienza, nella periferia est della Capitale.

Un incendio è divampato all’interno della sede dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, situata al civico 60 di via Raffaele Costi, costringendo le autorità a disporre lo sgombero immediato e precauzionale dell’intero stabile.

L’allarme è scattato intorno alle ore 8:00, proprio mentre la macchina degli uffici finanziari si apprestava ad aprire i battenti al pubblico. Le prime segnalazioni parlavano di fumo denso e fiamme visibili all’interno di alcuni locali tecnici situati nel piano seminterrato del palazzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e lo sgombero

La macchina dei soccorsi si è attivata a tempo di record. Nel giro di pochi minuti sono giunte sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di La Rustica, supportate da un’autobotte e da mezzi speciali per il monitoraggio dei fumi.

I pompieri si sono calati nei locali interrati, idranti alla mano, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che le lingue di fuoco potessero risalire lungo le condotte e i vani ascensore, intaccando i piani superiori della struttura.

Per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza e scongiurare il rischio di intossicazioni, i responsabili della sicurezza dell’ente hanno ordinato l’evacuazione totale dell’edificio.

Centinaia di persone, tra dipendenti pubblici e cittadini in coda per sbrigare pratiche fiscali, hanno abbandonato ordinatamente le scrivanie e si sono radunate nei punti di raccolta esterni del piazzale.

Nessun ferito, indagini sulle cause del rogo

Nonostante i comprensibili momenti di panico iniziali, legati soprattutto all’incertezza sulla gravità dell’evento, il bilancio finale è rassicurante: i sanitari dell’Ares 118, rimasti a presidiare l’area per tutta la durata dell’emergenza, hanno confermato che non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per raccogliere le prime testimonianze. Spetterà a un funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, incaricato del coordinamento tecnico, redigere la relazione finale sulle cause del sinistro.

Al momento l’ipotesi più accreditata resta quella del guasto accidentale, probabilmente un corto circuito all’impianto elettrico o un malfunzionamento dei macchinari nel seminterrato.

L’attività dell’ufficio di Tor Sapienza rimarrà parzialmente o totalmente congelata per il resto della giornata.

I servizi all’utenza subiranno inevitabili stop e rallentamenti, almeno fino a quando i tecnici non avranno completato le verifiche sulla tenuta strutturale dei solai e bonificato l’aria dall’odore acre del fumo.

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