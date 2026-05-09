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Roma, grave incidente in via Prenestina: due donne ferite su uno scooter elettrico

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi tecnici sul tratto interessato, al fine di determinare le cause dell’incidente

Redazione - 9 Maggio 2026

Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato sulla via Prenestina, nei pressi del civico 41. Intorno alle 4:00, due donne di 36 anni sono rimaste ferite a seguito di una rovinosa caduta da uno scooter elettrico a noleggio.

La dinamica dell’incidente

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, V Gruppo Prenestino, la conducente dello scooter – appartenente alla flotta Cooltra – avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Non risultano coinvolti altri veicoli: la caduta è stata provocata da un impatto violento con l’asfalto, che ha sbalzato entrambe le occupanti dalla sella.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente è intervenuto immediatamente il personale del 118. Le condizioni delle due donne sono apparse subito serie:

Codice Rosso: la conducente è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I per le ferite più gravi.

Codice Giallo: la passeggera è stata trasferita all’ospedale San Giovanni Addolorata per i traumi riportati.

Accertamenti in corso

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi tecnici sul tratto interessato, al fine di determinare le cause dell’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio vi sono l’asfalto sconnesso o una possibile distrazione durante le ore notturne.

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